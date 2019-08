On va començar el món

Actualitzada 24/08/2019 a les 06:55

Mercat àrab

El mercat àrab als carrerons de la ciutat vella ofereix un entramat d’objectes, aromes i colors, i petites botigues alimentàries amb productes tradicionals musulmans.

La ciutat vella de Jerusalem és una vil·la mil·lenària, considerada centre de la religió jueva i cristiana, així com un punt important de l’islam. Entre el laberint dels carrers que la componen cada cantonada ens explica milers d’històries, cada pedra ens murmura una pregària, i cada raig de llum ens transporta a una època diferent. Jerusalem és considerat l’origen del món, on va començar la història que coneixem actualment.Està situada a la part oriental de la capital israeliana, concretament a les muntanyes de Judea, entre el mar Mediterrani i el mar Mort. Envoltada per una gran muralla, s’obre al públic a través de vuit portes, entre les quals destaca la porta Daurada, com se la coneix en la literatura cristiana, és la més antiga de les portes, i que segueix tapiada fins al retorn del messies. L’entrada principal és la Porta de Damasc, una monumental construcció dins la muralla protegida per dues torres en les quals com a element defensiu encara conserva la lladronera dels temps de guerra.Per moure’s pels seus carrers no és necessari un guia, el més recomanable és perdre’s, oblidar el mapa i guiar-se pels cinc sentits i el cor ben obert, on hi ha quatre barris, el musulmà, el jueu, el cristià i l’armeni. Sense voler evitar-ho travessareu les quatre zones on la transició entre aquestes es manifesta als ulls del viatjant pels seus detalls. Cada una té la seva pròpia personalitat. En la jueva trobem el Mur de les Lamentacions, on transiten hebreus de forma contínua per realitzar les seves oracions. En la musulmana, els llocs sagrats són la mesquita Al Aqsa i la Cúpula de la roca, on es diu que Mahoma va ascendir als cels després de deixar la seva empremta a la pedra. A la banda cristiana s’hi troba la Capella del Sant Sepulcre, en principi edificada on Jesús va ser crucificat, i on es troba la cova en què va ressuscitar tres dies després. A la part armènia hi trobem la porta de Sion o la de David, i el patriarcat armeni.Tot i la història que l’embelleix, actualment és una de les principals causes del conflicte entre Israel i Palestina, on ambdues parts la reclamen com la seva capital històrica.