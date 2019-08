Plaça d'herois i de brètols

Actualitzada 04/08/2019 a les 06:37

RECOMANEM

Pub The Trip

Ye Olde Trip to Jerusalem (també The Trip) és el pub més antic d’Anglaterra, obert el 1189. És ideal per prendre una pinta envoltat d’història.

Des del segle XI fins a l’any 1928 la plaça Old Market Square va fer les funcions tant de mercat com d’espai de justícia on es duien a terme càstigs públics a la picota fins i tot per delictes menors. Avui dia aquesta plaça per a vianants s’ha convertit en el centre de Nottingham, la capital del comtat de Nottinghamshire, a la regió dels East Midlands. Un cop es va traslladar el mercat a una altra zona, la plaça va passar a tenir un disseny dedicat al passeig, amb la inclusió de fonts d’aigua que encara perduren avui dia. Aquell mateix 1928 també es va traslladar al famós bosc de Nottingham la Goose Fair, la tradicional fira anual que se celebra des de fa més de 700 anys.En aquesta plaça també s’ubica el majestuós edifici de l’ajuntament. A la cúpula es troba el rellotge anomenat Little John, que es pot sentir des de més de 10 quilòmetres de distància i que va ser durant molt temps el més sorollós del Regne Unit. L’edifici el custodien dos lleons de pedra. Una de les estàtues, la de l’esquerra, serveix de punt de trobada per als ciutadans locals. Durant èpoques assenyalades de l’any, s’instal·la una nòria semblant a la coneguda London Eye de Londres, motiu pel qual es va denominar Nottingham Eye. Per pressions legals va haver de canviar el nom a Wheel of Nottingham.El folklore diu que el concurs organitzat pel Sheriff de Nottingham per enganyar Robin Hood i atrapar-lo es va celebrar a Old Market Square. No obstant, Robin Hood va guanyar la fletxa platejada com a millor arquer de Nottingham. A la ciutat, però, hi ha un heroi encara més recent que compta amb una estàtua molt a prop de la plaça, concretament a la King’s Street. Es tracta de Brian Clough, històric entrenador de l’equip local, el Nottingham Forest, amb el qual va guanyar dues copes d’Europa.Al voltant de la plaça passa un tramvia que fa que els passatgers puguin gaudir de la zona. A un costat hi ha la principal parada de tram de la ciutat. La plaça també queda envoltada per restaurants, botigues i pubs, que fan que Old Market Square encara segueixi tenint ànima de ser un mercat.