“Molts gossos no aguanten la pressió d'un concurs”

Habilitats canines a prova. Originària de la Cerdanya, des de l’any passat passa els estius a Canillo, on combina l’activitat professional amb la participació en certàmens. Avui pren part al tradicional concurs de gossos d’atura de Plans de Mereig (11 hores)

És una habitual d’aquest concurs?

Hi dec haver participat uns quatre o cinc anys, però no de manera consecutiva.



Sempre amb el mateix gos?

Les primeres vegades hi havia participat amb una gossa, que ja es va morir, i ara tinc un gos mascle, un border collie, que és amb el que concursaré aquest any. Tenia intenció de portar una altra gossa, però acaba de parir i no serà possible.



És possible participar-hi amb dos animals?

Depèn del concurs. En la majoria has de fer tot el recorregut amb un sol gos. En d’altres casos, si hi ha poca gent apuntada, pots fer el circuit