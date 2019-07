“Tan sols intentem crear una música autèntica i sincera”

Música sense lligams ni límits. Nascut a la Seu, format a Lleida i al Taller de Músics, entre les propostes en què participa la “més personal” és Ethic Labs, un projecte per “experimentar lliurement amb la música contemporània i d’avantguarda”

No és habitual trobar la paraula “ètica” en el nom d’una proposta musical.

Tanmateix en aquest cas tampoc no té cap connotació moral, sinó que fa refèrencia a com es comporten els instruments.



Què és el “sistema de sincronización de polipulso” que ha utilitzat al primer treball del grup, “The beauty and mystery of the prime numbers”?

És un sistema de notació rímitca, de base binària, alternatiu al sistema tradicional. En aquest treball l’he utilitzat per crear diferents sèries de ritmes que convergeixen d’acord amb un patró elaborat a partir dels números primers.



La seva música, doncs, neix més aviat de la racionalitat que