“El CrossFit atrau perquè, en una hora, treballes tot el cos”

Té l’honor de ser un dels dos primers andorrans a participar en els Crossfit Games. Ell i Míriam Torra, en categoria femenina, portaran la bandera del nostre país de l’1 al 4 d’agost a Madison (Chicago) als que, per molts, són els Jocs Olímpics d’aquesta cada cop més incipient disciplina

La plaça se l’ha guanyada sent el ‘fittest’ andorrà. Això sona a quelcom molt excepcional.

És ser l’home més en forma d’Andorra. Aquesta distinció i la plaça per participar en els Crossfit Games es fan a través d’una fase classificatòria de cinc proves a fer en cinc setmanes. Fins ara es feia al febrer i, a partir d’ara, es faran a partir de l’octubre.



Els Crossfit Games és la gran cita per un atleta que practica aquesta disciplina.

Com si fossin uns Jocs Olímpics. Arribar a més ja no es pot i a nivell de competició és el màxim. Com en ciclisme el