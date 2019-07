“Aquí hi ha molt patrimoni desconegut per descobrir”

Un passeig per la història. Estudiant d’Història i Turisme a França, aquest estiu s’encarrega de les visites a la serradora i la mola de Cal Pal (Ordino), una de les propostes incloses a la ruta turística Les Claus de la Cortinada

Quina és la seva funció a Cal Pal?

Bé, sóc guia turístic i durant aquest estiu m'encarrego de dur a terme les visites guiades per la serradora i la mola de Cal Pal, que inclouen diferents demostracions perquè el públic pugui conèixer de primera mà de quina manera funcionen aquests artilugis.



Com s’estructura la visita?

S’explica la història d’aquestes instal·lacions, s’ensenya l’entorn, i es passa un vídeo divulgatiu. Tot seguit fem les demostracions amb els dos aparells.



Com funcionen?

Tots dos funcionen amb la força de l’aigua, amb mecanismes similars. A la serradora, l'aigua fa moure una roda, i aquesta fa funcionar la serra amb