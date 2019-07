“Hem arribat a un punt on no és suficient competir”

Ve dels Jocs Europeus i vol un pas més en resultats. La cohesió i l’aspecte físic són claus. Té 24 anys i tot just aquest any ha acabat la carrera de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport a Lleida. Creu que el rendiment del 3x3 del país és bo, però reconeix que cal pensar que arribin alguns triomfs.

Com ha estat l'experiència de viure uns jocs europeus, estar a la villa, envoltada d'atletes, la cerimònia, etc?

L’experiència ha estat brutal, no havia estat mai en una cerimònia on hi hagués 30.000 persones mirant-me. Vaig anar l’any passat als Jocs del Mediterrani, però no va tenir res a veure amb els europeus, això ha estat a un altre nivell!



Tot i les quatre derrotes, l'equip ha competit prou bé amb rivals d'entitat. A nivell esportiu, quin regust li deixa? I a nivell d'aspiracions, creus que Andorra és on ha de ser?

Hem competit en tots els partits, contra rivals com per exemple