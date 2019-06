“De la natura ignorem tot el que no afecta el dia a dia”

Descobrint la natura que ens envolta. Col·labora com a educadora ambiental amb La Sorellona, l’associació que ha organitzat un taller de natura a la Seu: dilluns passat a la biblioteca Sant Agustí, i dissabte vinent a l’entorn natural de la ciutat.

Un taller sobre natura per a nens que han pujar envoltats de natura?

Viure enmig d’un entorn natural no vol dir necessàriament conèixer quins arbres hi ha al bosc o quins animals viuen a la

muntanya. D’altra banda, li sorprendria els coneixements sobre natura que tenen alguns infants a ciutat.



Com plantegen el taller que fan a la Seu?

És pot dir que és un taller per a famílies, perquè encara que està adreçat a infants a partir de sis anys, en ser tan petits, els pares també es queden a seguir el taller.



Qui n’aprèn més, els infants o els pares?

En general, la canalla