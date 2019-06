“Un cop encesa la falla els nervis del principi marxen”

És una de les coordinadores del taller de fallaires per a infants. Nascuda a la Seu d’Urgell però de nacionalitat andorrana. Té 34 anys, és fisioterapeuta de professió i està involucrada en el món de les falles com a fallaire des de l’any 2010.

Com es va començar a interessar per les falles?

Formo part de l’Esbart Laurèdia i fa uns anys els fallaires van demanar-nos la col·laboració per fer un espectacle durant la nit de Sant Joan. Així vaig començar. I un cop vaig conèixer aquest món em va continuar interessant.



Què significa per a vostè ser fallaire?

La sensació que tens quan fas rodar una falla la nit de Sant Joan no es pot descriure. És el que m’agrada. Sents que la nit t’envolta amb el foc i és molt emocionant. En aquell moment fa molta calor, la veritat, i per sort encara no m’he