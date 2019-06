“Tenim el gran desafiament de revertir el canvi climàtic”

Dos dies per “definir l’agenda empresarial”. Des del 2014 presideix l’Associació de la Trobada Empresarial al Pirineu, que aquesta setmana ha celebrat la trentena edició a la Seu d’Urgell, amb una important participació de l’empresariat andorrà.

Diria que li ha tocat presidir l’etapa més complicada d’aquests 30 anys?

No tinc aquesta sensació. Potser sí que hi ha hagut un entorn més complicat en certs aspectes els darrers anys, però aquesta circumstància no ha afectat l’objectiu de la Trobada, que és posar en valor la funció de l’empresa en la societat i en el territori.



Quina fita destacaria d’ençà de la primera edició?

Moltes. La primera edició mateixa, el 1990, ja és una fita per haver aconseguit endegar aquest esdeveniment. Una altra va ser quan vam assolir els 300 assistents, la qual cosa va ser el motiu que ens traslladéssim