“No t'has d'obsesionar a ser feliç a qualsevol preu”

Autora del llibre líder en vendes ‘Cómo hacer que te pasen cosas buenas’

La psiquiatra espanyola, que fa uns dies va impartir una conferència a Andorra convidada per l’Empresa Familiar, és l’autora d’un dels llibres més venuts (ha superat els 80.000 exemplars) al veí del sud.

Esperava l’èxit del llibre?

En cap moment. El vaig escriure per una banda per als meus pacients amb l’objectiu de que els pogués ser útil i per l’altra perquè la gent em demanava material escrit que fos una mena de suport.



Com s’ho explica?

Em diuen que és un llibre que tracta amb senzillesa temes que poden ser molt complexos i que t’ajuda a comprendre’t.



És un llibre d’autojuda més?

Hi ha molta mala fama en els llibres d’autoajuda. Jo prefereixo dir que són llibres que inspiren.



Què s’ha de fer perquè et passin coses bones?

Has de connectar amb el present. Buscar la felicitat en les