“M'agraden les pel·lícules que fan reflexionar”

Formant-se per treballar al cinema

18 anys. Des que era un estudiant de secundària al Sant Ermengol ja somiava de fer pel·lícules. A punt d’acabar el primer curs a l’Escac i de rodar un curt, ‘Mírame’, que volen moure per festivals.

Ho tenies clar que volies dedicar-te al cinema?

Amb amics meus des de primer d’ESO, que recordi, ja gravava curtmetratges. Tenia clar que volia fer cinema i que volia entrar a l’Escac.



I aquest primer any ha complert les seves expectatives?

Sí, sí, al cent per cent. L’escola té molt bones opinions, i d’altres que diuen que és molt sacrificat, que hi has de dedicar moltes hores, i ha estat així. Però és un sacrifici que fas alegre. Fa nou caps de setmana que no paro, a part de les classes cada cap de setmana he d’anar a curtmetratges...



I ja té clar cap