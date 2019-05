“El ritme, la melodia, tothom els té a dintre”

Tallers per apropar la música a infants d’entre 0 i 3 anys. Amb Míriam Manubens, també professora a l’Institut de Música de la capital, la inquietud professional els va fer apropar-se a l’aprenentatge a les edats més primerenques. I així va néixer Sonadons.

Per què inicien el projecte Sonadons?

Per influència de la Míriam sobretot vam arribar al món de la música per a nadons. Ja treballàvem amb nens petits però els de menys edat tenien quatre anys. Vam acabar aterrant a la música de zero a tres anys, la teoria ens va agradar moltíssim i ho vam voler provar i ens va encantar.



Van necessitar formació extra?

Ens hem especialitzat en la pedagogia Gordon, la Music Learning Theory, que ve dels Estats Units i és el més nou i ajunta el millor de les pedagogies del segle XX.



Com es treballa amb nadons?

La música és un