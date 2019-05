“L'humà ha de respectar l'espai i el ritme del gos”

Avui imparteix sessions de ‘doga’ a l’Arthotel organitzades per Bomosa. De Vilanova i al Geltrú. Llicenciada en Ciències del mar per la Universitat de Cadis, la passió pels gossos la va portar a formar-se amb cursos americans en educació canina. Té sis gossos.

Què podem esperar d’aquestes sessions?

El doga és la unió entre ioga i dog (gos en anglès). És una disciplina que va començar als Estats Units i que fa uns vuit anys que practico amb alumnes. Farem massatges superficials i estiraments per als gossos, i la persona estarà practicant ioga, ja que les postures estan inspirades en aquesta pràctica. Cap de les postures que farem és postureig, totes són funcionals per al gos.



És un tipus de ‘doga’ adaptat.

El doga que he vist fins ara no m’acabava d’agradar perquè veia que el gos no estava rebent els beneficis igual que la persona