“Al Marroc es fan tatuatges de henna per donar a llum”

Actualitzada 19/05/2019 a les 07:06

D’ on són originaris els tatuatges amb henna?

Els tatuatges amb henna van sorgir al Marroc, allà són molt típics en celebracions. Jo vaig aprendre a fer-los quan es va casar la meva germana gran. Llavors jo tenia 16 anys. Al Marroc, les núvies es pinten amb henna per a la cerimònia. El que vaig fer va ser quedar-me al costat de la dona que va pintar la meva germana per aprendre’n.



Què és exactament la henna?

La henna és una planta natural originària de l’Índia. Es treu la fulla de l’arbre, es pica i queda una pols que es barreja amb aigua calenta i llimona. El tatuatge es fa amb una xeringa, però l’agulla no es clava a la pell, només serveix per poder fer un traç fi.



Quins motius solen tenir els dibuixos dels tatuatges amb henna?

El més habitual és que siguin motius àrabs, perquè en països com el Marroc la gent se’ls fa per a molts tipus de cerimònies. De fet, les dones fins i tot es fan tatuatges amb henna abans de donar a llum.



A Andorra hi ha persones que portin tatuatges amb henna en el dia a dia o la gent només s’anima a fer-se’ls quan hi ha fires i esdeveniments com l’Andoflora?

Normalment aquest tipus d’iniciatives solen ser excuses per a les persones que volen fer-se un tatuatge amb henna. Hi ha gent que potser li fa més respecte i que només s’hi anima si hi ha una fira o algun tipus de celebració, però tot i això sempre pregunten quant triga a desaparèixer, per si de cas (riu).

Acostuma a portar dibuixos de henna?

Sí, de tant en tant si hi ha alguna festa del Marroc em faig dibuixos a mi i a les meves filles.



El fet que durin poc temps fa que no tinguin tant significat com els tatuatges tradicionals? És simplement un complement estètic efímer?

Són dibuixos decoratius. Com que només duren una setmana, solen ser simplement dissenys bonics per decorar la pell per a alguna celebració, com per exemple les núvies el dia del casament, com explicava abans.



Aquest any la temàtica d’Andoflora és la combinació de lletres i flors. Els motius dels tatuatges hi estaran relacionats?

Això sempre és a petició de cadascú. Jo normalment porto uns dissenys i els ofereixo a la gent perquè triï. Sí que és veritat que moltes persones em demanen el seu nom en àrab, així que potser sí que tindrà relació amb la temàtica de la fira.



Per què creu que a la gent li agraden els tatuatges amb henna?

Jo crec que sobretot perquè són temporals i se’n van relativament ràpid. Així pots portar un dibuix que t’agradi però no ha de ser per sempre.