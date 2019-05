“És important diferenciar entre sexualitat i genitalitat”

Un apropament divers a la sexualitat Des de Tandem Team promou que les persones amb diversitat funcional puguin viure plenament la seva sexualitat. Dijous vinent serà a la Seu per parlar d’“Acompanyament a la sexualitat en la infància”

Per què ha triat el verb “acompanyar” per al títol de la xerrada?

Perquè ens situa mentalment al costat d'aquell a qui acompanyem. És una proposta per educar i aprendre alhora, i això suposa adoptar una mirada diferent per copsar i respectar les peculiaritats individuals de cada persona.



Com hauríem de parlar de sexualitat als infants per no reproduir tòpics no desitjables?

En primer lloc, cal diferenciar sexualitat i genitalitat i, a partir d’aquí, ens hem de plantejar com ajudem els infants a conèixer el propi cos perquè puguin construir la seva identitat sexual i la puguin viure amb naturalitat.



A quina edat comencem

