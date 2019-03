“La maçoneria és una via de constant millora personal”

Arquitectes de la societat i de l’esperit. Dins les activitats del Dia de la Dona a la Seu, va ser a l’Arxiu Comarcal per parlar de “Maçoneria i tradició en femení”, un recorregut per les aportacions de les dones al passat i el present de la maçoneria.

Quines són les seves responsabilitats com a Gran Mestra?

Aconseguir que tothom faci la feina que li correspon amb il·lusió i de manera correcta. És un càrrec que implica un alt grau de servei als altres.



Per què es va interessar per la maçoneria?

Sempre m’havia sentit atreta pels ideals de la il·lustració francesa, i en un moment de la meva vida, quan els fills van ser grans, vaig pensar a demanar l’ingrés a una lògia maçònica per educar-me per ser demòcrata de debò.



Els principis de la il·lustració ho són també de la maçoneria?

Venim de més antic, però aquests principis són a la