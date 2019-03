Organitza i ajuda a organitzar als joves les activitats de la Central 38 anys. Andorrana. Es va formar en pedagogia social i va impartir classes fins que va descobrir l’educació no formal. Actualment fa un màster en joventut i societat.

Des de la Central no organitzen activitats simplement per ‘passar-s’ho bé’.

Evidentment que és important que els joves gaudeixin però el que volem és involucrar-los en l’organització de la mateixa activitat. No volem generar joves consumidors de lleure, per això ja existeix la indústria de l’oci. Volem empoderar-lo, que vegin que poden organitzar esdeveniments i això els suposi un benefici.



Durant les vacances de Carnaval, quines són les que tenen més èxit entre els joves?

L’escape room en va tenir molt, i la van organitzar ells. No sempre es poden fer coses com aquesta perquè requereix un grup de joves consolidat que ho