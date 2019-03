“Per al teu futur tot suma, si tens la voluntat que sumi”

L’únic que no canvia mai és que tot canvia constantment. Manresà, nascut el 1964, dirigeix un centre de formació i coaching amb cavalls prop de Solsona. Ha impartit a la Seu el taller “Gestió del canvi: com sortir de l’àrea de confort i millorar la teva productivitat”.

Àrea de confort equival a rutina?

La rutina forma part de l’àrea de confort, que comprèn tot allò que coneixem, sigui positiu o negatiu, i que sabem com enfrontar-nos-hi. L’objectiu del taller era precisament aprendre com gestionar situacions no previstes, adverses o favorables, i les opcions de canvi que ofereixen.



Això pressuposa que sempre pots fer allò que vols fer, però gairebé mai no és així.

El meu avi solia dir que si no pots fer el que t’apassiona has d’aprendre a apassionar-te pel que fas. Ningú no sap com serà el futur a llarg termini, però sí que pots intentar condicionar el