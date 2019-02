“Necessito el bàsquet perquè m'agrada moltíssim”

Com va començar en el món del bàsquet? Als dotze anys vaig anar a una trobada amb el Sedis i vaig començar a jugar a bàsquet. Va jugar a primera femenina. Què recorda d’aquella època? Tots els coneixements que vaig aprendre d’estar amb jugadores americanes o amb espanyoles molt bones que em van ensenyar tot el que he sabut fer fins ara. A més, també el tema de la convivència i el fet de fer-me gran perquè vaig començar a primera amb 16 o 17 anys. Com va ser el pas del bàsquet 5x5 al 3x3? Vaig deixar el 5x5 i un cop havia arribat