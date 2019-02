“Marie Curie va patir molts prejudicis només per ser dona”

Una figura revolucionària. Convidat per l’Aliança Andorranofrancesa, ofereix avui una conferència entorn de la reconeguda científica francesa d’origen polonès. Serà a les set de la tarda a la sala d’actes de MoraBanc

Quin ha estat l’impacte de Marie Curie en el món científic?

Amb dos premis Nobel, el de física el 1903, juntament amb el seu marit Pierre i Henri Becquerel, i després el de química el 1911, és reconeguda com una investigadora excepcional. Va posar tota la comunitat científica en el camí correcte per comprendre i explicar la radioactivitat. Cal no oblidar que va formar la seva filla Irene i el seu gendre Frédéric Joliot-Curie, que també va rebre el Nobel de Química el 1935 per descobrir la radioactivitat artificial.



Podem parlar d’un abans i després en la investigació científica arrel dels seus