“Aquesta Copa FAF ha de ser la primera de moltes”

Un dels actes emmarcats dins del 25è aniversari de la Federació Andorrana de Futbol. Dissabte se celebra la primera edició de la Copa FAF d’e-sports, una variant d’entreteniment que fa temps que causa una expectació desorbitant. Un torneig que arriba de la mà de l’empresa Esportia

Arriba la primera edició de la Copa FAF d’e-sports.

La idea parteix amb la intenció de fer competir el jugador de la FAF, l’Adam Martí, amb rivals d’entitat. Bàsicament volem veure com està ara el seu nivell més enllà de les competicions que fa a Andorra.



Això també passa en el futbol real...

Sí, en part sí. Això no deixa de ser un joc, el FIFA 19, però és com quan els jugadors andorrans de futbol real van amb la selecció i surten a fora a jugar un Preeuropeu o Premundial, per exemple.



La Copa FAF es disputa ‘online’ dissabte vinent i els rivals