“La vulnerabilitat és el que uneix més les persones”

Defensa l’impuls de l’esperit crític i d’acompanyar els infants perquè siguin creatius. És formador especialitzat en narrativa terapèutica i creativitat i va ser present dimecres al Principat per fer una conferència del cicle Emotour amb l’objectiu de fer arribar l’educació emocional a professors.

En què es va centrar la seva conferència?

La conferència que vaig fer va ser utilitzant com a excusa l’últim llibre que vaig publicar, que es titula d’On venen les idees, on plantejo que el que és interessant no és convidar que l’infant tingui una idea sinó que potser és molt més interessant acompanyar-lo perquè tingui la idea. El sistema es basa en la idea que l’infant ha d’estar tota la primària assegut i avaluat, com a la secundària i la Universitat. És la pitjor manera de poder obrir-se a la creativitat.



Què proposa per canviar-ho?

Convido que les aules de tant en