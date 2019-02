“Si cada alumne porta un amic o familiar serà un èxit”

Estudiants solidaris. 13 anys. Estudia primer de segona ensenyança a Santa Coloma. El seu curs ha organitzat una campanya de donació de sang que tindrà lloc aquesta tarda (de 16 a 20 hores) al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Com va néixer aquesta iniciativa?

Tot va sorgir a partir d’una notícia que vam veure al diari, que deia que a Andorra fa falta sang, que no hi ha prou donants. A partir d’aquí ens vam preguntar què hi podíem fer, així que vam decidir posar en marxa una campanya de donació per conscienciar la gent de la importància de donar sang.



Com ho heu treballat?

Principalment en dos blocs: per una banda, la publicitat i la difusió de la campanya. Ens van fer una conferència sobre màrqueting per aprendre sobre com comunicar i difondre entre la població aquesta activitat. Per un altre

#1 Anna

(07/02/19 11:23)