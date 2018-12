“El percentatge de voluntaris no està als nivells adequats”

Avui se celebra el Dia internacional del voluntari. Treballa amb la Creu Roja des de fa 9 anys. És la coordinadora de voluntariat de la delegació andor­rana. També gestiona l’àrea d’Intervenció Social, a més de les àrees de Salut Pública i Joventut

Actualitzada 05/12/2018 a les 06:46

Com s’arriba a ser voluntari?

El voluntari és una persona que en un moment determinat de la vida s’interessa per fer un acte solidari. Li fem una breu entrevista per conèixer què és el que els porta a prendre aquesta decisió i què els agradaria fer a la Creu Roja. I els derivem a una xerrada on aprofundim perquè ells comprovin si és el lloc que s’escau més amb el seu caràcter, la seva personalitat o amb el que volen donar.



Què poden aportar?

A vegades un voluntari ve a fer quelcom que desconeix o a aportar els seus coneixements, com poden ser habilitats o la seva pròpia professió.



Els formeu?

Sí, és l’aspecte més important de tots. Són persones que tot i tenir les ganes i la il·lusió, necessiten estar preparats. Un cop tenen primers auxilis, que és un requisit imprescindible, fem una formació institucional molt bàsica perquè coneguin quins drets tenen i quines obligacions hi ha, a més d’explicar l’origen de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. I a partit d’aquí ja es poden activar.



Quants voluntaris teniu?

Estem a prop dels 200. Però el circuit del voluntari té un principi i una fi, i això vol dir que té molta rotació, hi ha baixes, altes, i persones que s’han d’inactivar durant una temporada per aspectes personals, sobretot estudiants. Però la nostra tasca és continuar fomentant-ho.



Són suficients?

Creiem que el percentatge de voluntaris al país no està als nivells que consideraríem adequats, però també sabem que les persones d’Andorra són solidàries i el voluntariat és una paraula que cada dia es nomena més i la gent s’interessa més.



Quines són les àrees més demandades?

Hi ha molta demanda per treballar dins de l’àrea de socorrisme. El sanitari és un àmbit que interessa molt. I professionalment hi ha molta gent que l’estudia. Apuntar-se com a socorrista per fer preventius el cap de setmana, reforça allò que ells volen estudiar o ja estan estudiant i els hi agrada ampliar coneixements. Esperen atendre persones que es puguin fer mal. Això, el socorrisme t’ho proporciona, i cada en dia tenim més demanda.



Qui demana els preventius?

Cada cop hi ha més institucions, entitats i empreses que ens sol·liciten preventius. El nostre punt fort és que els fem gratuïts. Entenem que aquestes empreses o entitats que necessiten fer la contractació d’un servei de preventiu ens ho sol·licitin primerament a nosaltres.



És solidària la gent andorrana?

Sí, ho és. Però donar el teu temps costa. Entenem que si continuem fent la tasca de difondre-ho i que tothom entengui què vol dir portar un emblema, serà més fàcil anar incorporant més persones.