“M'agradaria poder competir a Amèrica del Sud”

D’acompanyant a pilot en dos anys 28 anys. Andorrana i fisioterapeuta de professió, va començar acompanyant uns amics a les curses i quan va provar de córrer al volant d’un dels tricicles no va poder evitar començar a competir.

Expliqui’m què és l’‘speedtrike’.

L’speedtrike és un esport d’inèrcia que consisteix a fer descens per carretera asfaltada amb un tricicle que té la particularitat de portar unes fundes a les rodes de darrere per derrapar.



Com va arribar a conèixer aquest esport i a aficionar-s’hi?

Uns amics van començar a practicar-lo i jo els acompanyava fent de cotxe de seguretat, però l’any 2016 vaig voler provar de practicar-lo i des de llavors no he parat de fer curses.



Amb només dos anys, ha arribat a competir en l’àmbit interna­cional.

Competeixo en l’àmbit nacional i internacional, he participat en curses a Andorra, a França i sobretot