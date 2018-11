“No m'han fet cap diferència, he estat igual que els nois”

La primera dona bander. Fa 29 anys que forma part del cos. Va deixar una feina radicalment diferent i més ben pagada per provar sort amb una professió molt lligada a la muntanya, on fins llavors disfrutava de temps d’oci

Com recorda l’entrada als banders?

Vaig voler provar-ho. A la feina on estava em van oferir més diners perquè no marxés però jo volia canviar i com que m’agrada la munta­nya, la caça, la pesca, hi vaig anar.



Va provar i s’hi va quedar.

Vaig estar a punt de fer marxa enrere, però ho vaig provar i em va agradar.



Va ser la primera dona. Com ho va viure?

No m’han fet mai cap diferència, sempre he estat igual que els nois, he fet les mateixes feines. I tampoc he volgut diferències.



Però es considera una pionera?

Jo és que m’hi trobo a gust, la feina m’agrada.