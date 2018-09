“A la competició hi havia bon ambient entre nosaltres”

Va participar a la final de l’Olimpíada robòtica. Té 13 anys i el cap de setmana passat va competir amb l’equip Júnior del Principat a la competició que va tenir lloc a Platja d’Aro. Havien de construir un robot innovador amb materials LEGO.

Com vas viure aquesta experiència a Platja d’Aro?

És sobretot l’ambient que hi havia entre nosaltres. Ens ajudàvem moralment i també vaig trobar-me amb amics amb els quals havia competit l’any abans, a Múrcia.



Quin és el funcionament d’aquesta competició?

Nosaltres havíem de portar desmuntat el robot fet amb peces LEGO que ja havíem dissenyat. Un cop allà, l’havies de tornar a muntar. Després, et posen un repte sorpresa, que en aquest cas era llegir un codi i programar el robot, però no pots tenir contacte ni amb l’entrenador ni amb els pares.



I què et va semblar el repte?

Va ser molt difícil, perquè