“De Suïssa hauríem d'imitar el model turístic i urbanístic”

Diplomada en el primer curs d’habilitació d’Informador turístic. 38 anys. És llicenciada en Empresarials i especialitzada en Turisme. Andorra és la seva passió i gaudeix ensenyant tant els nuclis urbans com el que ofereix la muntanya.

Per què passar d’una feina amb números a poder guiar turistes pel país?

Mai se sap què ens presentarà el futur. Jo treballava en el sector financer i vaig canviar de feina per buscar una nova motivació i una nova il·lusió, així que per què no fer-ho? Qui sap què em motivarà en el futur.



I aquest passa per ensenyar Andorra?

No és una cosa que tingui decidida, però quan viatjo m’agrada observar les tradicions, la gastronomia, la cultura i les activitats que ofereix cada lloc, i vaig pensar que si m’interessen aquestes coses dels altres països, abans hauria de conèixer les del