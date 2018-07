“Cal trencar aquest primer esgraó de desconeixement”

Demà (12 hores) fa una conferència sobre sordceguesa a la sala d’actes del SAAS. 64 anys. Parlarà de la realitat de les persones d’aquest col·lectiu durant la jornada tècnica que es farà per commemorar el Dia mundial d’aquesta discapacitat sensorial.

Com es va convertir en un activista pels drets dels sordcecs?

L’any 1991 la meva dona i jo esperàvem bessones. Vam tenir molts problemes perquè van néixer molt prematures. Una d’elles va néixer totalment cega, sorda i ens van dir que tenia paràlisi cerebral. Aleshores la medicina estava preparada per salvar la seva vida però les conseqüències eren greus.



Com van reaccionar davant aquestes circumstàncies?

Durant anys els metges ens van dir que era un vegetal i que tan sols podríem cuidar-la i tenir paciència. Però quan tenia 5 anys vam descobrir què era la sordceguesa per una conferència. D’allà vam sortir convençuts