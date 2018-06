“Els carters rurals tenen un paper social importantíssim”

Un nexe d’unió amb el món, cabdal durant segles. Va entrar a Correus de carter als 19 anys i va fer la tesi sobre el servei postal, de la qual n’ha extret el llibre que va presentar a la biblioteca Sant Agustí, ‘Cartes i carters. Una història del correu postal a Barcelona’

La reforma borbònica del servei de cor­reus al segle XVIII, es pot considerar la base del sistema actual?

Sense dubte. Felip V va acabar amb les concessions del correu a particulars i es va començar a administrar des de la Corona com una renda reial a partir del 1716.



Com va afectar aquesta reforma als carters rurals?

En aquell moment bona part del món rural, que era gairebé tot, no tenia un correu regular. A partir de llavors, molt lentament, es van anar nomenant carters rurals amb l’objectiu que el correu arribés a l’últim racó del país.



A més de repartir el correu, quin