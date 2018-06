“És una alegria recuperar les falles després de tants anys”

Enguany serà l’encarregat de cremar l’última falla d’Ordino. Té 85 anys i elabora falles. Amb la pèrdua de la tradició durant uns anys va deixar de fer-ho però enguany és un dels membres que ha ajudat a recuperar la festa per la revetlla de Sant Pere

Com valora el seu paper a l’hora d’ajudar a recuperar les falles?

He sigut un més que s’ha apuntat a la moguda per recuperar aquesta tradició tan important que s’havia perdut fa uns anys. És molt bo recuperar les antigues tradicions, ja que hem de respectar el que van fundar els nostres avantpassats. És un tema molt important.



Quina edat tenia el primer cop que va fer una falla?

Tenia uns 10 anys. Al març o a l’abril, quan la saba dels arbres començava a sortir, trèiem l’escorça, la deixàvem assecar i la cremàvem la nit de Sant Joan. Ara la tradició ha