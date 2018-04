“Molts comencen fabricant cervesa al garatge de casa”

>> Els secrets de la cervesa artesana

És l’encarregat d’elaborar les diferents varietats de la marca andorrana Boris Craft Beer. Ara el projecte es consolida amb l’imminent trasllat a una nova fàbrica, a la Cortinada.

En què es diferencien una cervesa artesana d’una industrial?

La principal diferència és que en l’artesana tots els productes que s’utilitzen són naturals. En canvi, en la industrial hi ha cereals afegits, com poden ser l’arròs o el blat de moro, a més d’altres productes. Tot plegat ajuda a abaratir costos.



I es nota en la butxaca...

Sí, aquest és el motiu principal que la cervesa artesanal sigui més cara. Evidentment, la qualitat té un preu. A més, aquí bona part del procés és manual, inclòs l’embotellament. Inevitablement això encareix el producte.



Quin és el procés d’elaboració?

La cervesa no deixa de ser una infusió