“Les apps meteorològiques dels mòbils són fiables”

>> Als seus treballs examina l’estat de la neu i el temps del Principat

Des de ben petita ha sentit curiositat pel cel. Ara, fa prop d’un any que treballa al Cenma com a investigadora de la Unitat de Medi Físic.

Aquesta temporada està sent molt destacada quant a la neu.

Sí. Des de la temporada 2012-2013, quan es va arribar a gruixos de fins a tres metres, que no teníem un hivern amb aquestes precipitacions i tants episodis de nevades. De fet, enguany la temporada a Ordino-Arcalís s’allargarà fins al 30 d’abril.



Andorra té un microclima?

No. El clima d’Andorra és un clima d’alta muntanya, característic de tota aquesta zona. La cosa peculiar que té és la influència at­làntica i mediterrània alhora. Per això a vegades tenim precipitacions que venen del sud o del nord. Així, pot nevar més a Sant Julià de