“Cal conèixer el nostre cos i tenir hàbits saludables”

La importància de la psiconeuroimmunologia. El pròxim dilluns 9 d’abril (21 hores) al Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià imparteix la conferència ‘Transforma’t’ que tractarà de salut hormonal.

Què és la psiconeuroimmunologia (PNI)?

És una especialitat mèdica que es basa en l’estudi de les persones des del sistema nerviós fins al sistema endocrí i el sistema immunològic. És una medicina multidisciplinària.



Podria fer cinc cèntims de la conferència ‘Transforma’t’?

És la suma d’enteniment i entreteniment. Al llarg de la conferència parlo de salut hormonal i PNI, però gràcies a la producció de El Terrat és una trobada més dinàmica.



Com la fan dinàmica?

Doncs mira, hi ha vídeos en tres dimensions, aportacions d’humoristes i una escenografia, tot amb l’objectiu que la divulgació sigui més entretinguda.



Quan parla de salut hormonal a què es refereix?

Hi