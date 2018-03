“És imprescindible poder incentivar el talent jove”

Primera empresa Andorrana a instal·lar-se al Barcelona Tech City 30 anys. Va crear l’empresa fa un any i mig i ja treballa en un espai amb possibilitats de trobar finançament. Destaca la necessitat d’inculcar l’emprenedoria als joves.

Com un llicenciat en mitjans audiovisuals crea una empresa d’importació de salmó fumat?

Doncs una mica per avorriment. Portava treballant quatre anys a Barcelona, al departament creatiu d’una empresa de màrqueting digital, quan el meu amic de tota la vida i actual soci, l’Albert Zabala, em va proposar aquest negoci. Aleshores vaig veure l’oportunitat de fer una cosa diferent, i em va motivar.



En què consisteix The Craft Salmon?

Som importadors de salmó fumat a Espanya, Andorra i al sud d’Europa. L’Albert va viure a Noruega, va conèixer el producte i en va quedar impressionat, i la nostra empresa el que vol és