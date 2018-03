“La via judicial per si sola no resoldrà el conflicte català”

El Consell General va aprovar dijous passat el projecte de Llei de mediació. Mediador i formador en gestió de conflictes, Ramon Tena és impulsor del projecte d’emprenedoria social Dialoga i membre del Pool of Trainers del Consell d’Europa.

Una llei esperada?

Sí, el col·lectiu de mediadors fa 3 anys que vam presentar al ministre Xavier Espot la proposta per fer una Llei i vam entregar un primer esborrany. Els darrers dos anys, un equip d’unes deu persones l’hem estat treballant. És una llei esperada per moltes persones i molts col·lectius.



I necessària?

Molt. Els països europeus s’han anat dotant de lleis de mediació els darrers 6 anys amb molt bons resultats. A Andorra és una peça clau per acabar de regular i impulsar els sistemes alternatius de gestió de conflictes, amb tots els avantatges que comporta per a la ciutadania i