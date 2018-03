“La Camille sabia què passava i ho volia explicar”

La setmana passada va visitar el país per fer una conferència. Andorra Televisió acull des d’avui i fins al dia 5 d’abril l’exposició de 40 obres de la fotoperiodista de guerra francesa Camille Lepage, traspassada a l’Àfrica central el 2014.

Quin és l’objectiu de les exposicions?

L’objectiu és que continuem parlant de la Camille i de promoure el treball a través d’aquests actes i seguir ajudant la població de zones com el Sudan i l’Àfrica central. També volem ajudar els fotoperiodistes, i per això hem creat un premi Camille Lepage, que es dona cada any.



Per què va decidir recopilar tots els treballs i fotos que la seva filla va fer quan era a l’Àfrica?

Ho vam fer per respecte a la Camille. No podíem deixar un treball tan ric com aquest en un armari. Va ser complicat recuperar algunes dades d’alguns discs