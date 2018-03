“La nostra música aporta felicitat, per això agrada”

Conèixer els ritmes ‘mandinka’. Originari de la regió de Casamance (Senegal), des de fa 5 anys dirigeix l’Associació Afro Alamuta de Barcelona. Demà a la tarda (17 h) ofereix un taller de danses africanes a Líquid Dansa.

En què consisteix aquest taller?

Es tracta d’una sessió enfocada a les danses africanes, i més concretament a la música de la cultura mandinka, que és un dels principals grups ètnics del nord-oest del continent.



Què caracteritza aquesta cultura i la seva música?

La dansa mandinka es distingeix per tenir una gran potència, molta energia. Es balla en grup i té molta força, perquè et connecta amb els altres membres del conjunt i també amb la terra. Crec que per això agrada tant aquí.



S’ha trobat amb molta gent que hi està interessada?

Sí, la dansa africana desperta molta curiositat entre els occidentals. Porto més