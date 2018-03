“Hi ha parelles que no es parlen ni de cara als fills”

La mediació, una via més fàcil, ràpida i barata que la justícia. Treballadora del Servei d’Atenció i Mediació Social del Govern, que des del 1994 ajuda parelles o familiars a resoldre conflictes i arribar a acords de manera gratuïta.

Si em vull separar he d’acudir a vostè?

O a un advocat, però no és el mateix. La figura del mediador és més per restablir la comunicació entre les dues parts, perquè moltes vegades queda tan deteriorada que pràcticament ni es parlen, de vegades ni de cara als fills.



Se separen però han de seguir relacionant-se.

Clar, la relació de parella es trenca però han de tornar a establir una nova relació com a pares. Pares ho continuaran sent sempre, i per tant han de seguir parlant com a pares, no com a parella.



Quines capacitats han de tenir els mediadors?

Paciència, perquè aquí s’escolten