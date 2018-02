“Hem de ser conscients cada dia del fet d'estar vius”

43 anys. Activista contra el càncer. Explicarà avui la seva experiència vital a tothom que s’acosti al primer congrés que celebra la fundació Lo que de verdad importa al Principat.

Una experiència tan dura com la seva li haurà canviat la vida.

Vaig tenir càncer per primer cop amb 20 anys, però vaig curar-me. Als 7 anys vaig tenir una recaiguda i per sort vaig tornar a recuperar-me. El càncer no m’ha canviat la vida, l’he canviat jo. Com és possible? Al final es tracta d’allò que decideixes fer amb les coses que et succeeixen. En aquest sentit, et pots quedar amb la versió optimista o la pessimista. Jo he decidit escollir l’optimista i la possibilitat que m’ha donat la vida de canviar les coses.



Que se sent al ser una referent