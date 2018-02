“El ganxet és el nou ioga, ja que et permet desconnectar”

Col·laborarà en el curs de ganxet solidari d’Unicef ‘El fil solidari’. Imparteix tallers presencials i en línia en els quals ensenya a elaborar accessoris com ara bosses o sabates amb llana a través d’una metodologia més modernitzada

Com va sorgir la idea de dedicar-se a fer ganxet i a crear el blog Santa Pazienzia?

Va ser a causa d’un accident d’esquí. Com que havia de reposar, estava molt avorrida i vaig començar a mirar tutorials que després van desembocar en la creació del blog. Vaig aprendre a fer ganxet per internet i com que també m’agradava el tema dels blogs i el disseny de web, tot això es va unir i va néixer Santa Pazienzia, dedicada a l’ensenyament del ganxet.



Quina és la diferència amb el ganxet de les àvies?

Sobretot amb el material que s’utilitza. Ara es fan servir