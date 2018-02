“Em fa molta pena que costi tenir aspirants al pubillatge”

La primera dona que lidera una entitat més antiga que la parròquia. Va néixer el 1978, com Escaldes-Engordany. Admet que presidir la Unió Proturisme en el quarantè aniversari de la parròquia és una responsabilitat afegida. També una “felicitat”.

Des del setembre és la màxima responsable però vostè ja hi tenia una vinculació amb la Unió Proturisme.

L’any 1996 vaig ser dama d’honor i quan va acabar el meu any de pubillatge vaig ser col·laboradora per a festes i actes puntuals. El meu home també ha estat membre de la junta.



Decideix fer el salt encapçalant una candidatura. Per què?

El 2017 vaig col·laborar molt amb les festes que organitzaven i sabia que la junta s’havia de renovar. Va arribar una primera assemblea, només es va presentar una candidatura i, a més, tenia algun problema. Amb d’altres col·laboradors i amics vam pensar