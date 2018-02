“El nostre projecte és obert, basat en la curiositat i el joc”

Amb l’àlbum de debut, ‘45 cerebros y 1 corazón’, amb Marcel Bagés a la guitarra, han deixat bocabadats crítica i públic d’arreu. Divendres 23 seran a la Seu.

"Canto a la vida plena des de la vida buida”; aquest vers de l’Ovidi Montllor sona a declaració de principis en la seva veu.

És una cançó que canto, gairebé, com si l’hagués escrita jo. Tota la lletra em representa. Per mi és una de les millors cançons de l’Ovidi Montllor i no s’esgota.



‘A la vida’ és l’única cançó de ‘Verbena’ que hi ha al disc, tot i l’èxit d’aquell primer EP.

Ens agrada pensar que el nostre projecte és obert, basat en l’experimentació, la investigació i sobretot en la curiositat i el joc. Per això en cada nou treball intentem fer