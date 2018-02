“Els investigadors dels EUA haurien de visitar Andorra”

Estudia ciències de la computació a la millor universitat del món. 22 anys. Va impartir classes durant tres setmanes als alumnes de formació professional d’Aixovall mitjançant el programa Misti.

Què significa ser alumna de la millor universitat del món?

Ser estudiant del MIT implica treballar molt dur, però també té grans recompenses, com ara estudiar en unes aules on es respira una passió per aprendre increïble. Crec que això és allò que fa més especial aquesta universitat. A més, hi ha laboratoris de gran qualitat i unes instal·lacions fantàstiques. És una factoria d’idees.



Un dels valors del MIT és aprendre practicant.

Efectivament. De fet, el lema de la universitat és Mens et Manus, que significa ment i mà. La manera d’aprendre està molt enfocada al treball pràctic. Per aquest motiu vaig impressionar-me