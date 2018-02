“Bolívia és un dels països més pobres de Llatinoamèrica”

Treballa per a la infància bolivariana. Aquest andorrà va renunciar a una vida en el sector dels negocis per dedicar-se a erradicar la pobresa infantil dels carrers de Bolívia.

Com sorgeix la idea de Cooperand?

Tot va començar l’any 2004, quan la meva dona, la Carla, va decidir fer un voluntariat i va anar a parar a Bolívia. Li va agradar tant que va decidir repetir.



Com va conèixer la Carla?

A la Carla la coneixia de jove, però la vaig retrobar l’any 2009, un dia abans que ella marxés en un dels seus viatges a Bolívia. Em va explicar les tasques que hi desenvolupava amb els nens del car­rer. Al cap d’un mes la vaig anar a trobar per veure en primera persona què passava.



L’amor...

Sí (riu). Em vaig enamorar de Bolívia