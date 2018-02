“Per ser bon pirotècnic has de tenir molta imaginació”

Un quart de segle jugant amb foc. Fa vint anys que és part dels Diables de l’Alt Urgell, que avui enceten a la Seu les actuacions del 25è aniversari amb “el compliment de la sentència del rei Carnestoltes”.

Quants quilos de pólvora haureu cremat aquests 25 anys?

Uf! És impossible saber-ho. Són molts anys, amb molts bolos cada any, i amb molta pólvora a cada bolo.



I cada cop més gent a la colla.

Ara som 56, que poden arribar als 80 o 100 segons els col·laboradors necessaris en cada ocasió. Per al vintè aniversari vam arribar a aplegar 150 persones.



Deu ser complicat moure aquesta gentada, i més si heu de carregar molt atrezzo. Com us en sortiu?

D’atrezzo no en portem gaire, si no és que ens demanen de fer algun muntatge especial. Cadascú es preocupa de la part que li