“Hi ha més consciència per adoptar hàbits saludables”

És dissenyador gràfic i també es dedica a la cuina. Va formar part de l’equip que va impartir la segona edició dels tallers d’alimentació saludable d’Assandca per fomentar l’alimentació intel·ligent i saludable

Què ha suposat per a vostè participar en aquests cursos?

Els tallers han tingut molt bona acceptació. Et sens com un cuiner i un formador i tens molt de suport. La gent va ser molt amigable i quan vaig arribar a casa em vaig sentir molt satisfet que s’ho haguessin passat bé i que haguessin après coses a nivell de cuina i de nutrició.



Creu que la gent agafa més consciència d’agafar hàbits saludables després de participar en aquests cursos?

Als cursos que s’han organitzat hem tingut un 98% de dones i quan surten del curs el que diuen és que faran una