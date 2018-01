“Amb criptomonedes pots comprar d'un xiclet a un pis”

La moneda electrònica catalana. És l’ambaixador del croat, una nova divisa digital similar al bitcoin o al ripple. Avui n’explicarà els detalls en una conferència a la Llacuna (18.30 hores), convidat per l’AGIA.

Què és exactament el croat?

És difícil entendre el croat sense entendre abans què són les criptomonedes i per entendre les criptomonedes primer cal estar familiaritzat amb la blockchain, que és la tecnologia que les suporta.



Comencem pel principi, doncs...

La blockchain va ser inventada pel japonès Satoshi Nakamoto només per crear el bitcoin, però ha resultat ser un paradigma tecnològic que s’usa a totes les criptomonedes i a moltes coses més.



Quines aplicacions pot tenir?

Per exemple la possibilitat de signar contractes intel·ligents, sense necessitat de notaris i altres mitjancers. Aquesta tecnologia acabarà sent tan revolucionària com al seu dia ho va ser l’aparició d’Internet.



Com funcionen les criptomo­nedes?

En el cas del croat, el funcionament és similar al de qualsevol altra moneda digital: primer descarregues el moneder i l’instal·les al PC o al mòbil. A partir d’aquí, hi ha tres maneres d’obtenir les monedes: minant-les des del dispositiu –és a dir, que l’ordinador les busca mitjançant càlculs matemàtics–, fent bescanvis o bé perquè algú te’n regala. Actualment el croat té uns 250.000 usuaris i ja hi ha establiments que l’accepten.



La moneda digital serveix per a qualsevol tipus de transacció?

Amb criptomonedes pots comprar des d’un xiclet fins a un pis. La unitat pot estar valorada en milers d’euros, però té decimals que permeten fer petites compres. Amb el croat tu pots anar amb el mòbil a un supermercat que l’accepti i presentar el teu codi. L’import de la compra es descomptarà llavors del teu saldo.



Els estats i els bancs tenen mecanismes de control sobre el diner digital?

Les operacions no estan cotitzades ara mateix. I fa anys i panys que fem transaccions amb bitcoins, de les quals ni les entitats ni els governs no han percebut ni un duro. Les criptomonedes estan escapant del negoci natural dels bancs i els estats no saben com percebre’n impostos. D’aquí que contínuament hi hagi declaracions alarmistes sobre el bitcoin.



Per exemple?

Doncs que això és un boom, que és una estafa piramidal... però ho fan per espantar.



Hi ha, per tant, un buit legal entorn de les criptomonedes?

Sí, perquè no són divises pròpiament dites i, de moment, no s’han de declarar. Hi ha un llimb fiscal i legal. Però tot això s’aclarirà en pocs anys, perquè aniran sortint lleis per regular-ho.



També s’ha parlat molt de l’ús del bitcoin per especular.

S’especula amb això com es pot especular amb qualsevol producte amb un alt nivell de volatilitat. El valor de la criptomoneda puja i baixa abruptament i hi ha qui ho aprofita per fer negoci. En aquest sector potser hi ha un 60% d’usuaris que són especuladors, però aquest percentatge acabarà baixant en favor dels que fan servir la moneda digital per pagar.