“Per fitxar has de ser clar i no vendre el que no tens”

29 anys i tota una vida lligada al futbol. Exjugador, va penjar les botes la temporada passada a la Penya Encarnada d’Andorra. Actualment és director esportiu i entrenador de la base de l’FC Lusitans.

Treballa amb nens i amb adults, on s’ho passa millor?

Amb els petits perquè és més fàcil. Són tasques diferents perquè amb els nens és més passar-ho bé i gaudir, i amb el primer equip és una tasca més de patir i de responsabilitat. Però m’ho prenc seriosament en tots dos casos perquè al final tots som persones i és una feina que requereix professionalitat.



Com arriba a ser director esportiu de l’FC Lusitans?

Havia acumulat coneixements durant anys a Portugal i França, m’ho van proposar i no m’ho vaig pensar.



Com és fitxar en una lliga com la d’aquí?

És qüestió de parlar molt.